STRESS MARKETING : 6 techniques marketing pour augmenter le taux de conversion d’une page de vente

Salut les haters ! J’espère que vous allez toujours aussi mal !

Et dans la vidéo d’aujourd’hui mes très chers haters on va voir ensemble les 6 éléments de stress marketing que vous pouvez incorporer dans vos pages de vente ou vos vidéos de vente pour augmenter significativement votre taux de conversion.

Ceci étant dit, revenons-en à notre histoire de stress marketing.

Qu’est-ce que le stress marketing

Si vous faites partie de ceux qui ne savent pas encore ce qu’est le stress marketing eh bien c’est un mélange de stress et de marketing…

Voilà voilà…

Bon, plus sérieusement, pour faire simple, bande d’abrutis, le stress marketing est un ensemble d’éléments qui, mit bout à bout, vont d’une part permettre de créer artificiellement une forte valeur au produit ou service et d’autres part donner l’impression au prospect que le produit ou l’offre qui lui est associée risque de bientôt disparaître.

L’objectif étant de faire croire au prospect qu’il réalise LA bonne affaire en se procurant le produit ou service là, tout de suite, maintenant ! Et pas demain ! Maintenant !

Avec le stress marketing on a donc d’un côté tous les éléments qui vont permettre de créer artificiellement de la valeur au produit et de l’autre tous les éléments qui vont permettre de foutre un gros coup de pression chez le prospects.

Création de valeur et création de stress étant respectivement nommé « gain de valeur » et « perte de valeur »

Valeur faisant référence au passage au besoin de survie, de reproduction et de bien-être.

Par ailleurs, et étant donné que le stress marketing repose sur l’ascenseur émotionnelle via une alternance de gain et de perte, plus forte sera la valeur perçue du produit, plus important sera le stress, la chute et l’attraction générée…

Ça pue un peu la manipulation tout ça quand même…

Enfin, notez également que tous les éléments de stress marketing que vous allez décider d’incorporer doivent paraître vrai pour le prospect et avoir une certaine cohérence entre eux.

Car l’incohérence engendre l’incertitude qui lui-même engendre le doute. Et ça, le doute, ce n’est pas tip top pour vendre.

Au passage, si vous voulez voir un excellent exemple d’application du stress marketing, je vous conseille vivement d’aller jeter un œil sur le site booking.com (booking.yeah) qui a fait de cette technique son principal pilier pour augmenter ses ventes.

Bon, un peu en mode bourrin mais au final ça marche plutôt pas mal.

Sur ce, et si tout cela est bien clair pour vous, alors on passe tout de suite à notre premier élément de stress marketing, j’ai nommé : le nombre de vente .

Technique n°1 : le nombre de vente

Cet élément de stress marketing doit être incorporé dans la partie « gain de valeur » de la page de vente afin de faire gonfler artificiellement la valeur du produit grâce à l’effet de preuve social.

Effet qui, pour rappel, part du principe que plus le nombre de personnes qui accorde de la valeur à une information est importante plus celle-ci doit naturellement en avoir.

De ce fait, en ajoutant le nombre de vente total de votre produit ou bien encore le nombre de vente effectué dans la journée, dans la semaine ou dans le mois, vous augmentez donc automatiquement le gain de valeur du produit ou service.

Le site booking.com le fait d’ailleurs très bien en ajoutant le nombre de réservation effectué ces dernières heures sur son site.

Technique de Stress Marketing du nombre de vente sur le site booking.com

Histoire de bien faire comprendre à notre abruti de cerveau que si le produit se vend bien c’est sûrement qu’il doit être de qualité.

Et qu’en conséquent ça serait quand même pas mal qu’on y prête davantage d’attention.

Mouais…

Ceci étant dit, on passe tout de suite à notre deuxième élément de stress marketing, j’ai nommé : la dernière vente !

Technique n°2 : la dernière vente

Cet élément repose un peu près sur le même principe que le nombre de vente sauf qu’ici, au lieu de montrer la quantité de produit vendu ces dernières minutes, heures, jours ou mois, on va simplement indiqué au prospect quand a eu lieu la dernière vente.

Cet élément de stress marketing, vous l’aurez compris, s’appuie donc également sur la preuve sociale en augmentant artificiellement la valeur du produit.

Couplé à la quantité limitée, élément de stress marketing que nous verrons dans quelques instants, la dernière vente permet au prospect de chier dans son froc en créant en lui un puissant sentiment d’urgence engendré par la peur de perdre le bon plan au détriment de quelqu’un d’autre.

Le site booking.com l’a d’ailleurs bien compris et l’utilise également sur son site pour donner davantage de valeur à ses chambres d’hôtels et pousser le prospect à la réservation.

Technique de Stress Marketing de la dernière vente sur le site booking.com

Technique de Stress Marketing de la dernière vente sur le site booking.com

Ceci étant dit, on passe tout de suite à notre 3ème élément de stress marketing, j’ai nommé : l’avis des clients.

Technique n°3 de stress marketing : l’avis des clients

Cet élément de stress marketing doit également être incorporé dans la partie « gain de valeur » de la page de vente afin de donner plus de crédit au produit.

Plusieurs solutions existent pour utiliser cet élément de la manière la plus efficace possible.

Vous pouvez par exemple :

ajouter, juste avant de dévoiler votre prix, un nombre d’étoile avec un pouce vers le haut. ajouter le nombre de commentaires clients sur votre produit en mettant bien en avant le fait que ce soit de vrais commentaires clients. ajouter la note moyenne donnée par les clients. lister les avis clients sur votre page de vente pour augmenter la crédibilité de votre produit ou service.

C’est d’ailleurs ce que fait très bien le site booking.com sur son site.

Technique de Stress Marketing de l’avis des clients sur le site booking.com

Bon, ici les étoiles c’est simplement pour montrer le nombre d’étoile que possède l’hôtel, mais l’effet reste quasi le même.

Et là vous allez sûrement me dire : « C’est super Richard, mais je fais comment, moi, si mon produit vient de sortir ? Hein, comment qu’on fait ? »

Et là je vais vous répondre « démerdez-vous ! »

Ou alors utilisez l’une des deux possibilités suivante :

Première possibilité : faire un pré lancement de votre produit sur une petite quantité d’acheteurs auxquels vous aurez demandé leur avis Deuxième possibilité : créer dans un premier temps de faux avis, de fausses notes, en attendant ceux de vos premiers vrais clients.

A vous de choisir.

Ceci étant dit, on passe tout de suite à notre 4ème élément de stress marketing, j’ai nommé : le nombre de visiteurs sur la page

Technique n°4 : le nombre de visiteurs sur la page de vente

Bon, je ne vais pas passer 3 ans sur cet élément puisque son nom parle de lui-même.

Pour l’utiliser et augmenter la valeur perçue du produit ou service, il vous faudra simplement indiquer sur votre page le nombre de personne en train de regarder actuellement votre produit ou service.

Technique de Stress Marketing du nombre de visiteurs sur la page sur le site booking.com

Toutefois, attention au piège !

Cet élément de stress marketing créer uniquement dans l’esprit du prospect un sentiment d’intérêt !

Pour que l’intérêt se transforme en attraction pure, en amour inconditionnel, nous allons devoir y ajouter une technique de marketing bien connue des marketeurs et qui est notre 5ème élément de stress marketing, j’ai nommé : la quantité limitée .

Technique n°5 : la quantité limitée

La quantité limitée joue sur la rareté qui est un principe psychologique dépeint par Robet Cialdini dans son livre influence et manipulation.

La rareté part du principe que la valeur d’une information nous semble plus importante dès lors que sa disponibilité est limitée, que cela soit en quantité ou en temps.

En effet, imaginez que vous tombiez sur un produit dont vous avez terriblement envie et besoin.

100 personnes regardent ce produit mais seulement 2 exemplaires sont encore disponibles.

Comment réagiriez-vous ?

Allez avouez-le.

Je suis persuadé que vous aurez très envie d’acheter le produit par peur que 2 des 100 personnes présente sur votre page se procurent le produit avant vous.

Et cet effet serait même décuplé si nous y ajoutons la dernière vente, en faisant croire au prospect qu’une ou plusieurs ventes viennent de s’effectuer à l’instant.

Et ceci est tout à fait normal.

Nous sommes tous programmés pour avoir peur de perdre une information qui serait potentiellement bénéfique pour nous en termes de survie, de reproduction ou de bien-être.

Donc si vous pouvez le testez, faites-le, vous allez voir à quel point c’est ultra puissant pour augmenter vos ventes.

Alors pour utiliser cet élément de stress marketing de la manière la plus efficace possible, 2 solutions s’offrent à vous :

Vous pouvez :

Soit ajouter le fait qu’il y a une forte demande et qu’il ne reste plus que X exemplaires disponibles Soit ajouter le fait que l’offre est disponible uniquement pour les X premiers inscrits.

Evidemment, cet effet de quantité limitée fonctionne parfaitement sans ajouter le nombre de visiteurs sur la page.

Mais je vous recommande toute de même vivement d’ajouter cet élément de stress marketing si vous voulez que l’effet soit plus important et engendre plus de conversion.

Et cela nous amène tout droit à notre 6ème élément de stress marketing, j’ai nommée : la durée limitée .

Technique n°6 : la durée limitée

La durée limitée repose sur le même effet de rareté que la quantité limitée.

Toutefois, lorsqu’elle est utilisée, les éléments de stress marketing que sont la quantité limite et le nombre de visiteurs sur la page deviennent optionnels.

Pour que la durée limitée fonctionne parfaitement, vous avez simplement besoin de la lier à une offre irrésistible.

Vous pouvez donc très bien faire grossir la valeur du produit en y ajoutant des bonus pour derrière proposer une réduction exceptionnelle disponible uniquement pour les x prochains minutes.

De ce fait, vous pouvez par exemple ajouter :

Un simple texte du type : « aujourd’hui à -X% »

Technique de Stress Marketing de la durée limitée avec réduction en %

Un prix barré suivit d’un timer

Technique de Stress Marketing de la durée limitée avec prix barré

Ajouter un texte pour prévenir que les tarifs vont augmenter et qu’il ne faut pas trop attendre.

Normalement, avec ces 6 éléments de stress marketing, vous serez en mesure d’augmenter considérablement vos taux de conversion sur vos pages de vente.

Si vous n’y arrivez pas, j’ai le regret de vous annoncer que vous êtes un cas désespéré 😀

